Data center lo studio sulla domanda di energia | Basteranno le rinnovabili Ma servono subito standard chiari per evitare la bolla speculativa
La richiesta di energia dei data center è in aumento, ma può essere coperta con fonti rinnovabili senza costruire nuove centrali fossili o nucleari. Uno studio evidenzia che le rinnovabili sono sufficienti, purché vengano stabiliti subito standard chiari. Si sottolinea la necessità di regole precise per evitare una bolla speculativa nel settore. Non vengono menzionate nuove centrali o interventi di altre fonti energetiche.
La domanda di energia per i data center è in crescita, ma può essere soddisfatta con energia rinnovabile, senza ricorrere né a nuove centrali fossili, né al nucleare. Le stime di crescita più elevate, infatti, riflettono in gran parte annunci di sviluppatori e non capacità effettivamente richiesta né realizzabile nel breve periodo. Per evitare che il tutto si trasformi in una bolla speculativa sia sul piano territoriale, sia su quello energetico, però, servono subito chiari standard ambientali, climatici, energetici e sociali. È questo il quadro tracciato dallo studio “ Data center: quanti, dove e come. E soprattutto, alimentati con quali fonti energetiche? ” realizzato dall’ Università di Padova, con il contributo liberale del Wwf Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Data center, la crescita inizia a frenare per difficoltà energetica e idrica
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