La domanda di energia per i data center è in crescita, ma può essere soddisfatta con energia rinnovabile, senza ricorrere né a nuove centrali fossili, né al nucleare. Le stime di crescita più elevate, infatti, riflettono in gran parte annunci di sviluppatori e non capacità effettivamente richiesta né realizzabile nel breve periodo. Per evitare che il tutto si trasformi in una bolla speculativa sia sul piano territoriale, sia su quello energetico, però, servono subito chiari standard ambientali, climatici, energetici e sociali. È questo il quadro tracciato dallo studio “ Data center: quanti, dove e come. E soprattutto, alimentati con quali fonti energetiche? ” realizzato dall’ Università di Padova, con il contributo liberale del Wwf Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Data center, lo studio sulla domanda di energia: “Basteranno le rinnovabili. Ma servono subito standard chiari per evitare la bolla speculativa”

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Data center, la crescita inizia a frenare per difficoltà energetica e idrica

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