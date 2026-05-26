Data center | cosa sono a cosa servono quanta energia consumano e perché stanno cambiando Internet

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un data center è un edificio che ospita server e apparecchiature di rete, fondamentali per far funzionare Internet. Questi centri consumano grandi quantità di energia, alimentando i sistemi digitali di aziende e servizi online. La loro crescita ha reso Internet più veloce e più affidabile, ma ha anche aumentato il consumo energetico complessivo. Senza data center, molte funzioni digitali e servizi quotidiani si fermerebbero, evidenziando il ruolo centrale di queste infrastrutture nell’economia digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Senza di loro Internet - e tutto ciò che oggi significa - si fermerebbe. I data center sono passati in pochi decenni da infrastrutture tecniche di supporto a veri e propri snodi dell’economia globale. Un’evoluzione silenziosa ma radicale: da stanze piene di computer a città verticali di server che alimentano cloud, piattaforme digitali e intelligenza artificiale. Cosa sono i data center. Un data center è, in sostanza, un edificio progettato per ospitare e far funzionare enormi quantità di dati. Dentro ci sono server, sistemi di archiviazione e reti che lavorano senza sosta per garantire servizi digitali ormai quotidiani: social network, streaming, e-commerce, app bancarie e piattaforme aziendali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

data center cosa sono a cosa servono quanta energia consumano e perch233 stanno cambiando internet
© Quotidiano.net - Data center: cosa sono, a cosa servono, quanta energia consumano e perché stanno cambiando Internet
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

What is Data Center Physical Security Data Center Access Control Explained

Video What is Data Center Physical Security? Data Center Access Control Explained

Notizie e thread social correlati

Perché i data center sono strategici?I data center svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento di molte tecnologie digitali, ospitando e gestendo grandi quantità di dati.

La guerra sta cambiando anche i progetti sui data centerLa guerra ha portato a modifiche nei piani riguardanti i data center, con diversi attacchi ai principali centri di elaborazione dati che supportano...

Temi più discussi: Un data center dentro le Dolomiti: occupa lo spazio lasciato vuoto da una miniera; Data center in Italia: sostenibilità e chiarezza cercasi; Milano, il business dei data center; Qualcomm CFO Just Detailed a Three-Part Data Center Play. Here’s What It Means for QCOM Stock.

data center cosa sonoData center: cosa sono, a cosa servono, quanta energia consumano e perché stanno cambiando InternetSenza data center non esisterebbero social, cloud e intelligenza artificiale. E ora il loro peso energetico e politico è impossibile da ignorare ... msn.com

data center cosa sonoData center in Lombardia, tra la nuova legge e i rischi di espansione incontrollataLa Regione Lombardia sta preparando la sua legge sui data center. Proteste per consumo di suolo, acqua ed energia: manca una regia nazionale ... valori.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web