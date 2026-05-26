Data center | cosa sono a cosa servono quanta energia consumano e perché stanno cambiando Internet

Un data center è un edificio che ospita server e apparecchiature di rete, fondamentali per far funzionare Internet. Questi centri consumano grandi quantità di energia, alimentando i sistemi digitali di aziende e servizi online. La loro crescita ha reso Internet più veloce e più affidabile, ma ha anche aumentato il consumo energetico complessivo. Senza data center, molte funzioni digitali e servizi quotidiani si fermerebbero, evidenziando il ruolo centrale di queste infrastrutture nell’economia digitale.

Senza di loro Internet - e tutto ciò che oggi significa - si fermerebbe. I data center sono passati in pochi decenni da infrastrutture tecniche di supporto a veri e propri snodi dell’economia globale. Un’evoluzione silenziosa ma radicale: da stanze piene di computer a città verticali di server che alimentano cloud, piattaforme digitali e intelligenza artificiale. Cosa sono i data center. Un data center è, in sostanza, un edificio progettato per ospitare e far funzionare enormi quantità di dati. Dentro ci sono server, sistemi di archiviazione e reti che lavorano senza sosta per garantire servizi digitali ormai quotidiani: social network, streaming, e-commerce, app bancarie e piattaforme aziendali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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What is Data Center Physical Security Data Center Access Control Explained

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