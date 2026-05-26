Aruba ha dichiarato di sostenere la sostenibilità dei data center, ma ha richiesto che siano chiariti gli oneri e che non ci siano duplicazioni di regole. La società si è espressa prima dell’approvazione in Consiglio regionale di una legge che mira a regolamentare l’apertura di nuovi impianti di questo tipo in Lombardia. La posizione di Aruba si concentra sulla necessità di evitare sovrapposizioni normative e di garantire trasparenza sui costi associati.

Alla vigilia dell’approvazione in Consiglio regionale del progetto di legge col quale la Regione intende regolamentare l’apertura di nuovi data center in Lombardia, Aruba tiene a precisare la propria posizione in merito. Una nota, quella inviata ieri a Il Giorno dalla società di servizi digitali, che fa riferimento a quanto riportato nelle scorse settimane, in particolare alla coincidenza tra alcuni emendamenti presentati da consiglieri regionali di centrodestra e alcune osservazioni messe nero su bianco dalla stessa Aruba dopo le audizioni organizzate dalla Quinta Commissione del Pirellone. "Aruba è stata invitata, insieme ad altri operatori del settore,a un’audizione presso il Consiglio Regionale, relativa ai progetti di legge sui data center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center, parla Aruba: "Siamo per la sostenibilità ma gli oneri siano chiari e non ci siano duplicazioni"

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