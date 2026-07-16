Sorpresa: c’è un nuovo festival musicale in città. Cucito come un abito su misura per il luogo religioso che lo ospita, da domani a domenica, uno scrigno di storia e bellezza che invita al silenzio, in cui però la musica sa entrare rispettosamente, intrecciando voci, suoni e memorie in accordi di fascino. È "DAR – La casa dei suoni e della voce" ad avvolgere di magia il complesso di San Domenico al calar del sole, con sedici musicisti chiamati a esaltare tutti gli spazi del complesso, dal campanile alla basilica, dal chiostro alle stanze meno conosciute: nomi di fama internazionale come Danilo Rea a Cristina Donà, Michel Godard a Gavino... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dar, ecco il nuovo festival. E abita in San Domenico con "La casa dei suoni"

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