imbarchi a san domenico il festival anche nei giardini

Da oggi e fino al 12 luglio si svolge la terza edizione di Imbarchi Festival, un evento che coinvolge teatro, musica e incontri nei giardini di San Domenico, in via Balilla. Il festival si tiene nel teatro Virginian e nelle aree esterne, tra gli spazi verdi del luogo. La manifestazione durerà quattro giorni, con diversi appuntamenti in programma.

Arezzo, 9 luglio 2026 – A partire da oggi e fino al 12 luglio appuntamento con I mbarchi Festival tra teatro, musica, e incontri. Il festival estivo del Teatro Virginian e La Filastoccola, è arrivato alla sua terza edizione e si svolgerà nei bellissimi giardini di San Domenico in via Balilla per quattro giorni di eventi. Si parte oggi alle 19 con Leon Seti, live music, seguito alle 21 da Sergio Sgrilli (nella foto) «A ruota libera» spettacolo con musica dal vivo. La rassegna torna venerdì 10 luglio con la musica dal vivo di Nonsolotommaso alle 19. Seguirà alle 19 il live di Lele Synth. Alle 20 spazio a Great kabaret Orchestra in concerto e jam session. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Imbarchi festival ai giardini di San Domenico

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