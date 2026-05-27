7 a edizione del festival Dei Suoni I Passi sentiero di musiche e parole lungo la Via degli Dei

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La settima edizione del festival “Dei Suoni i Passi” si svolge lungo la Via degli Dei, coinvolgendo concerti, cammini e incontri. L’evento propone un percorso tra musica e parole, con attività all’aperto e momenti di ascolto in natura. La manifestazione si svolge lungo un sentiero noto per il suo valore storico e paesaggistico, offrendo un’esperienza che combina musica, natura e socialità.

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Tutto pronto per la settima edizione del festival “Dei Suoni i Passi”, concerti, natura, cammini, incontri, nuovi ascolti e nuovi sguardi lungo la Via degli Dei. Partenza da Bologna mercoledì 3 giugno e arrivo a Firenze domenica 21 giugno. L’obiettivo? Scoprire il territorio attraverso la musica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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