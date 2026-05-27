7 a edizione del festival Dei Suoni I Passi sentiero di musiche e parole lungo la Via degli Dei
La settima edizione del festival “Dei Suoni i Passi” si svolge lungo la Via degli Dei, coinvolgendo concerti, cammini e incontri. L’evento propone un percorso tra musica e parole, con attività all’aperto e momenti di ascolto in natura. La manifestazione si svolge lungo un sentiero noto per il suo valore storico e paesaggistico, offrendo un’esperienza che combina musica, natura e socialità.
Tutto pronto per la settima edizione del festival “Dei Suoni i Passi”, concerti, natura, cammini, incontri, nuovi ascolti e nuovi sguardi lungo la Via degli Dei. Partenza da Bologna mercoledì 3 giugno e arrivo a Firenze domenica 21 giugno. L’obiettivo? Scoprire il territorio attraverso la musica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
WHERE IS MY TROMBA SAYF passa dal BSMT!
Notizie e thread social correlati
A Badia di Frisa c'è il festival Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo MagnoIl Comune di Frisa organizza il festival “Sulle Orme della Transumanza – Suoni, Passi e Storie lungo il Tratturo Magno”, che si terrà sabato 2 maggio...
Leggi anche: Inciampa e si ferisce lungo il Sentiero degli dei: soccorsa un'escursionista turca
Argomenti più discussi: Cresce l’attesa per la 31ª edizione de I SUONI DELLE DOLOMITI, il festival che dal 24 agosto al 3 ottobre porterà la grande musica internazionale tra vette, prati e rifugi, con concerti ed eventi in alta quota negli scenari unici delle Dolomiti trentine! - MEI; Monza Visionaria; NovaraJazz 2026. 23 edizioni di musica e territorio; Incontri, presentazioni, talk e reading per la 9/a edizione de La Città dei Lettori – ASCOLTA.
OrizzonteShop. . Il divertimento dei più piccoli conviene! Approfitta del -20% su 7 articoli selezionati Baby Clementoni! Giochi educativi, colori, suoni e tanto divertimento per accompagnare la crescita dei tuoi bimbi Offerta valida fino al 31 Mag facebook
'Voci, Suoni e Immagini per la Pace', a Roma un concerto per riflettere e ascoltare. Il 30 maggio, promosso da Musica Vita Aps a sostegno della Comunità di Sant'Egidio #ANSA x.com
Ciao ragazzi, ho creato un sito web circa 7 anni fa in cui ospito tutte le mie registrazioni sul campo e suoni di foley che sono tutti gratuiti da scaricare e usare CC0. Attualmente ci sono più di 100 pacchetti con migliaia di suoni e ore di registrazioni e foley, tutti p reddit