7 a edizione del festival Dei Suoni I Passi sentiero di musiche e parole lungo la Via degli Dei

Notizia in breve

La settima edizione del festival “Dei Suoni i Passi” si svolge lungo la Via degli Dei, coinvolgendo concerti, cammini e incontri. L’evento propone un percorso tra musica e parole, con attività all’aperto e momenti di ascolto in natura. La manifestazione si svolge lungo un sentiero noto per il suo valore storico e paesaggistico, offrendo un’esperienza che combina musica, natura e socialità.