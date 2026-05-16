Emilia-Romagna tre anni fa la terribile alluvione | il ricordo dei vigili del fuoco

Tre anni fa, l’Emilia-Romagna fu colpita da un’eccezionale alluvione che provocò ingenti danni alla regione. Durante quel periodo, oltre 35.000 vigili del fuoco si sono susseguiti senza interruzioni per portare soccorso alle persone e affrontare le numerose criticità causate dalle piene. Sono stati coinvolti in operazioni di salvataggio, gestione delle zone allagate e rimozione di detriti. La loro presenza è rimasta impressa nei ricordi di chi ha vissuto quei momenti difficili.

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