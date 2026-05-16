Emilia-Romagna tre anni fa la terribile alluvione | il ricordo dei vigili del fuoco

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni fa, l’Emilia-Romagna fu colpita da un’eccezionale alluvione che provocò ingenti danni alla regione. Durante quel periodo, oltre 35.000 vigili del fuoco si sono susseguiti senza interruzioni per portare soccorso alle persone e affrontare le numerose criticità causate dalle piene. Sono stati coinvolti in operazioni di salvataggio, gestione delle zone allagate e rimozione di detriti. La loro presenza è rimasta impressa nei ricordi di chi ha vissuto quei momenti difficili.

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Tre anni fa l’alluvione in Emilia-Romagna, oltre 35.000 vigili del fuoco si alternarono senza sosta tra acqua e fango per i soccorsi: più di 20.000 interventi in tre mesi, 300 missioni aeree in elicottero per salvare centinaia di persone. Quella notte si ruppe l’argine del Santerno presso l’abitato di Sant’Agata sul Santerno inondando il 90% del comune causando anche due vittime. Crozza imita Meloni: “I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade, se odiano tutti” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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