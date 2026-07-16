Pico Lopes, centrocampista capoverdiano, è stato in Italia per 11 giorni, proveniente dall’Irlanda. Durante il suo soggiorno, ha visitato diverse città, senza ancora aver firmato un contratto. La sua presenza si è protratta per un breve periodo, prima di lasciare il paese. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un trasferimento o un accordo concluso.

2026-07-15 16:08:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TRANSFERmarketWEB.com © foto Luca RecalcatiTUTTOmercatoWEB.com Questo luglio si sta trasformando in un mese indimenticabile per Roberto Carlos Lopes meglio conosciuto come Pico in un ottovolante emotivo non facile da catturare. Il difensore classe 1992, nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano, aveva già fatto notizia nel 2021 quando venne convocato per la Coppa d’Africa. Già quella storia aveva un’origine insolita: due anni prima, tramite LinkedIn, era arrivata la sua prima convocazione in nazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Dall’Argentina a… Floriana: gli 11 giorni strani di Pico Lopes, il capoverdiano dall’Irlanda

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