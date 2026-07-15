Il Südtirol ha annunciato di aver firmato un accordo con il RKS Radomiak Radom per l'acquisto definitivo di Vasco Lopes, un esterno offensivo nato nel 1999 in Portogallo con origini capoverdiane. Lopes, che ha giocato con il Radomiak Radom, è stato trasferito nel club italiano. La società non ha comunicato i dettagli economici dell'operazione.

Il Südtirol ha raggiunto un accordo con il RKS Radomiak Radom per l'acquisizione, a titolo definitivo, del laterale offensivo classe 1999 Vasco Lopes, nato in Potogallo ma con origini capoverdiane. Ecco le parole del giocatore al suo primo giorno in Italia: "Sono felicissimo di entrare a far parte del Südtirol. Arrivo in biancorosso con grande entusiasmo, tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e la massima determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club. Per me si tratta della prima esperienza in Italia e sono molto motivato ad affrontare questa nuova sfida". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sudtirol, arriva l'esterno capoverdiano Vasco Lopes

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