Dall' Austria all' Argentina dall' Irlanda al Messico | Senigallia diventa capitale europea del commercio

Senigallia sta ospitando un evento internazionale che coinvolge numerosi paesi europei e non, tra cui Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria. La manifestazione si svolge in città e vede la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse nazioni, con l’obiettivo di promuovere scambi commerciali e collaborazioni tra le imprese coinvolte. La cerimonia di apertura ha registrato la presenza di ufficiali e operatori del settore.

SENIGALLIA – Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria. E poi Argentina, Brasile, Messico. Sono questi i Paesi che dall'8 al 10 maggio trasformeranno i lungomari Marconi e Alighieri di Senigallia in un crocevia di culture, sapori e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Suore in fuga dall’Austria: ritrovate a Roma all’udienza del Papa? Cosa sapere Tre suore austriache sono state ritrovate a Roma durante l'udienza di Papa Leone XIV. Il turismo dall'Austria è aumentato del 25%, ecco che cosa piace del Fvg ai nostri vicini“La collaborazione del Friuli Venezia Giulia con la Carinzia si rafforza di anno in anno e s'intensifica la promozione congiunta delle nostre due... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Argentina - Austria in Diretta Streaming | DAZN IT; Corpo europeo di solidarietà in Austria in un asilo all’aperto sulle colline viennesi; Tennistavolo: ai Mondiali a squadre arrivano le prime qualificazioni alla seconda fase; Puczka al BN: Sogno la promozione della Juve Next Gen e il salto in prima squadra. A Gherardi si arriva… anche in pullman! Negli ultimi giorni stanno arrivando sempre più visitatori e, qualche giorno fa, è arrivato anche un nutrito gruppo di turisti dall’Austria! È davvero bellissimo vedere così tante persone scoprire il nostro villaggio, passe - facebook.com facebook