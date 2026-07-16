Dalla Regione un contributo alle aziende artigianali e industriali per la registrazione dei prodotti Igp

Da corrieretoscano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Toscana ha stanziato un contributo per le aziende artigianali e industriali per la registrazione dei prodotti Igp. Il finanziamento mira a favorire la tutela e la promozione delle produzioni locali, aiutando le imprese a ottenere il riconoscimento ufficiale. La registrazione Igp permette di proteggere i prodotti dalle contraffazioni e di valorizzarli sul mercato. La misura è rivolta a supportare le aziende nel processo di certificazione e promozione dei propri prodotti.

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FIRENZE – La Toscana è ricca di produzioni artigianali e industriali di qualità, caratteristiche dei territori. La registrazione Igp può essere un valido strumento per riconoscere, promuovere e valorizzare queste produzioni locali ed anche proteggerle dalle contraffazioni. È in questa direzione che va il bando Valorizzazione delle produzioni artigianali e industriali territoriali attraverso la registrazione di Indicazioni geografiche protette (Igp), che offre alle piccole e medie imprese un incentivo per l’iter di registrazione di Indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento dell’Unione europea 20232411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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