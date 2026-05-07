Dal vetro di Murano ai prodotti in pelle con il Decreto Igp artigianali 2026 da oggi entra in vigore il sigillo | ecco come funziona

Da oggi entra in vigore il Decreto Igp artigianali 2026, che introduce un nuovo sistema di sigilli per i prodotti artigianali e industriali riconosciuti con indicazioni geografiche. Il provvedimento riguarda beni come vetro di Murano e prodotti in pelle, stabilendo regole precise per l’apposizione del marchio di tutela. La normativa mira a rafforzare la tutela delle produzioni tipiche e a regolamentare l’etichettatura dei beni riconosciuti.

Novità in vista per il settore dell’ artigianato e per quello industriale con l’entrata in vigore del decreto legislativo 512026 in materia di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti. Da oggi, 7 maggio, il Dlgs promosso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, diventa operativo. Le misure riguardano il debutto in Italia del nuovo sistema europeo di tutela delle IGP UE non-agri. La novità si applica alle indicazioni geografiche protette in Italia nei prodotti industriali e artigianali, mentre fino a oggi l’Igp è stata prerogativa dell’agroalimentare. Le regole seguono i percorsi indicati dal regolamento Ue 20232411 del Parlamento europeo e del Consiglio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dal vetro di Murano ai prodotti in pelle, con il Decreto Igp artigianali 2026 da oggi entra in vigore il sigillo: ecco come funziona Notizie correlate Igp per i prodotti artigianali, il vetro di Murano protagonista a BruxellesIl vetro artistico di Murano e il suo percorso per l'ottenimento dell'Indicazione Geografica per i Prodotti, l'Igp, sono stati al centro della... Il decreto entra in vigore, parte la carta d’identità a vita per gli over 70. Ecco le tappeLa carta d’identità elettronica “a vita” per gli ultrasettantenni entra in vigore. Altri aggiornamenti Si parla di: Marchio IGP per i prodotti non agricoli: si parte il 1° dicembre. Venezia, il vetro di Murano potrà essere protetto dal marchio IGPPer ora è stata soltanto presentata domanda di registrazione in sede europea. Ma si trattava del lavoro più duro. Per ottenere il certificato IGP che protegge i prodotti artigianali, il Consorzio ... rainews.it Vetro di Murano, passo 'europeo' per il marchio IgpVENEZIA - Da Murano a Bruxelles, il viaggio di un'eccellenza verso il riconoscimento europeo IGP. Nei giorni scorsi, al Parlamento europeo si è svolto un incontro dedicato ... ilgazzettino.it