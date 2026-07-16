Dalla Costa Concordia ad Amy Bradley | perché Netflix è ossessionata dai disastri delle crociere

Dopo il giallo di Amy Bradley e il caso della "Poop Cruise", Netflix "torna in mare" con il doc sulla tragedia della Costa Concordia: tre storie diverse unite da un fil rouge Poche cose attirano l'attenzione del pubblico quanto una vacanza da sogno trasformata in un incubo, Netflix lo sa bene. Sarà per questo che nell'ultimo anno il colosso dello streaming ha costruito la sua piccola collezione di storie in mare finite in tragedia. A giugno 2025 era approdata in piattaforma Trainwreck: Poop Cruise, il racconto del disastro della Carnival Triumph del 2013, migliaia di passeggeri bloccati per giorni senza elettricità e servizi essenziali. A pochi giorni di distanza era toccato a La scomparsa di Amy Bradley, il documentario sulla misteriosa sparizione della giovane americana durante una crociera Royal Caribbean nel 1998. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Non so se guardare il documentario di Netflix sulla Costa Concordia ad un mese dalla partenza della crociera sul baltico sia una buona idea x.com

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