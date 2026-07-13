naufragio costa concordia su netflix cosa fa oggi francesco schettino e quanti sono i passeggeri risarciti

Francesco Schettino, il capitano condannato per il naufragio del 2012, vive sotto sorveglianza e non esercita più il comando. Da allora, sono stati risarciti circa 4.000 passeggeri. La nave si incagliò il 13 gennaio 2012 vicino all’Isola del Giglio, provocando 32 morti e 157 feriti. Quasi quindici anni dopo, il docufilm su Netflix ha riacceso l’attenzione sulla tragedia, ripercorrendo gli eventi di quella notte.

Il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa Concordia si incagliò nei pressi dell’Isola del Giglio. Il bilancio fu di 32 morti e 157 feriti. A quasi quindici anni da quella drammatica notte, il docufilm Netflix Costa Concordia: incubo in mare ha riportato la tragedia all’attenzione del pubblico globale. Oggi Francesco Schettino, dopo la condanna definitiva, può uscire dal carcere; circa l’85% dei passeggeri presenti quella notte sono stati risarciti. Cosa fa oggi Francesco Schettino I passeggeri risarciti dopo il naufragio Il docufilm Netflix sulla tragedia della Costa Concordia Cosa fa oggi Francesco Schettino Il comandante Francesco Schettino, ritenuto il principale responsabile della manovra dell’inchino che causò lo squarcio di 70 metri nello scafo, è recluso nel carcere romano di Rebibbia dal 12 maggio 2017. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Il naufragio della Costa Concordia

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