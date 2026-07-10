Un nuovo documentario su Netflix ripercorre il naufragio della Costa Concordia, avvenuto tra il 13 e il 14 gennaio 2012. La pellicola utilizza immagini d’archivio e testimonianze di sopravvissuti per raccontare la tragedia di una crociera nel Mediterraneo che si concluse con numerosi morti e feriti. La vicenda rimane una delle più gravi incidenti marittimi della storia italiana recente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia del Giglio raccontata attraverso immagini d’archivio e testimonianze dei sopravvissuti. La notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 una crociera nel Mediterraneo si trasformò in una delle più drammatiche tragedie della storia della navigazione italiana. Il naufragio della Costa Concordia costò la vita a 32 persone e lasciò un segno profondo nell’opinione pubblica mondiale. A distanza di oltre quattordici anni da quella notte, Netflix ha dedicato alla vicenda il documentario “Costa Concordia: Incubo in mare”, disponibile dal 9 luglio. La produzione britannica, diretta da James Rogan, ricostruisce gli eventi attraverso filmati d’archivio, registrazioni audio e testimonianze dirette di passeggeri, soccorritori e persone coinvolte nelle operazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Costa Concordia, il naufragio che sconvolse l’Italia rivive nel documentario Netflix

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Costa Concordia: la notte che sconvolse lItalia

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