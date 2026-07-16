Bellingham dà uno schiaffo a Barco dopo la fine di Inghilterra-Argentina | un video mostra il pregresso

Dopo la partita tra Inghilterra e Argentina, Jude Bellingham ha colpito con uno schiaffo Valentin Barco sulla nuca. Un video mostra chiaramente il gesto, avvenuto al termine della gara. La partita si è conclusa con una vittoria dell'Argentina.

Jude Bellingham ha colpito platealmente con uno schiaffo sulla nuca Valentin Barco dopo la fine della partita persa dall'Inghilterra contro l'Argentina. Un video mostra i motivi del gesto del calciatore inglese, che ora rischia una sanzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CHAOS:Bellingham Slaps Chelsea Signee Barco After Argentina Stuns England in World Cup Semi-Final.

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