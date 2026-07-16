Bellingham schiaffo a Barco | tensione alla fine di Inghilterra-Argentina

Notizia in breve

Al termine della semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, si è verificato un episodio di tensione tra Jude Bellingham e Valentin Barco. La partita, vinta dall'Argentina in rimonta con Leo Messi, si è conclusa con un confronto tra i due giocatori, con Bellingham che ha schiaffeggiato il terzino argentino. Barco, che in tutta la competizione aveva giocato solo diciannove minuti, è stato coinvolto nell'alterco.