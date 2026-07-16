Bellingham schiaffo a Barco | tensione alla fine di Inghilterra-Argentina
Al termine della semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, si è verificato un episodio di tensione tra Jude Bellingham e Valentin Barco. La partita, vinta dall'Argentina in rimonta con Leo Messi, si è conclusa con un confronto tra i due giocatori, con Bellingham che ha schiaffeggiato il terzino argentino. Barco, che in tutta la competizione aveva giocato solo diciannove minuti, è stato coinvolto nell'alterco.
Momenti di tensione sul finale di Inghilterra-Argentina, la semifinale dei Mondiali vinta in rimonta da Leo Messi e compagni. Protagonisti della lite Jude Bellingham, stella della nazionale inglese, e Valentin Barco, terzino sinistro argentino che in tutta la competizione ha giocato appena diciannove minuti. Ma cosa è successo? Bellingham, desolato al centro del campo dopo il triplice fischio, stringe la mano agli avversari che stanno festeggiando proprio accanto a lui. Cosa è successo tra Bellingham e Barco Nessun problema, nessuna reazione. Fino a quando arriva Barco, entrato in campo per unirsi all’abbraccio di gruppo dei suoi compagni. La tensione si accende proprio quando l’argentino sfila di fianco a Bellingham, sussurrando qualche provocazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
CHAOS:Bellingham Slaps Chelsea Signee Barco After Argentina Stuns England in World Cup Semi-Final.
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