Bellingham schiaffo a Barco | tensione alla fine di Inghilterra-Argentina

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al termine della semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, si è verificato un episodio di tensione tra Jude Bellingham e Valentin Barco. La partita, vinta dall'Argentina in rimonta con Leo Messi, si è conclusa con un confronto tra i due giocatori, con Bellingham che ha schiaffeggiato il terzino argentino. Barco, che in tutta la competizione aveva giocato solo diciannove minuti, è stato coinvolto nell'alterco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di tensione sul finale di Inghilterra-Argentina, la semifinale dei Mondiali vinta in rimonta da Leo Messi e compagni. Protagonisti della lite Jude Bellingham, stella della nazionale inglese, e Valentin Barco, terzino sinistro argentino che in tutta la competizione ha giocato appena diciannove minuti. Ma cosa è successo? Bellingham, desolato al centro del campo dopo il triplice fischio, stringe la mano agli avversari che stanno festeggiando proprio accanto a lui. Cosa è successo tra Bellingham e Barco Nessun problema, nessuna reazione. Fino a quando arriva Barco, entrato in campo per unirsi all’abbraccio di gruppo dei suoi compagni. La tensione si accende proprio quando l’argentino sfila di fianco a Bellingham, sussurrando qualche provocazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bellingham schiaffo a barco tensione alla fine di inghilterra argentina
© Repubblica.it - Bellingham, schiaffo a Barco: tensione alla fine di Inghilterra-Argentina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CHAOS:Bellingham Slaps Chelsea Signee Barco After Argentina Stuns England in World Cup Semi-Final.

Video CHAOS:Bellingham Slaps Chelsea Signee Barco After Argentina Stuns England in World Cup Semi-Final.

Notizie e thread social correlati

Tensione alla fine di Inghilterra-Argentina: scappellotto di Bellingham a BarcoAlla fine della partita tra Inghilterra e Argentina, si è verificato un momento di tensione.

Inghilterra-Argentina, dalle Falkland alla Mano de Dios: Bellingham-Messi vale la finale mondialeDurante la partita tra Inghilterra e Argentina, sono stati ricordati eventi storici legati a incontri passati.

Argomenti più discussi: Bellingham, schiaffo a Barco: tensione alla fine di Inghilterra-Argentina; Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali.

inghilterra argentina bellingham schiaffo a barcoBellingham contro Messi, scoppia la rissa dopo appena due minuti: Inghilterra-Argentina è ad alta tensioneAvvio di semifinale infoucato all'Atlanta Stadium: contatti a palla lontana e colpi proibiti, un fallo di Enzo Fernandez su Anderson scatena il parapiglia ... corrieredellosport.it

Inghilterra-Argentina, formazioni ufficiali: Bellingham contro Messi, la scelta di Scaloni su LautaroInghilterra-Argentina, le formazioni ufficiali: Bellingham contro Messi, nella semifinale del Mondiale Scaloni sceglie Alvarez come partner di Leo e manda ancora una volta Lautaro in panchina ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web