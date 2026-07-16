Il 14 agosto 2018, alle 11:36, un nubifragio colpisce Genova, causando il crollo di un viadotto autostradale. La città, svuotata a causa delle ferie e del maltempo, vede molte zone deserte. Il crollo provoca numerosi morti e feriti, con i soccorritori che intervengono sul luogo dell’incidente. Dopo anni di indagini e processi, si arriva a una sentenza che attribuisce responsabilità relative alla manutenzione e alla progettazione dell’opera.

Il 14 agosto 2018, alle 11:36, un violento nubifragio si abbatte su Genova. La città è vuota per le ferie e il cattivo tempo non invoglia chi è rimasto a uscire di casa per andare al mare. E' a quell'ora che il viadotto Polcevera, infrastruttura della A10 progettata dall'ingegnere Riccardo Morandi e realizzata nel 1967, si sbriciola stroncando la vita di 43 persone. Otto anni dopo arriva la sentenza per le 57 persone che secondo la procura sono i responsabili di quel disastro. Queste le tappe di uno dei disastri stradali più gravi d'Italia. Cos'è accaduto. Uno strallo (il tirante della sommità del pilone, ndr) si rompe facendo collassare la campata della pila 9 del ponte Morandi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal crollo del viadotto Polcevera alla sentenza, le tappe del disastro

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