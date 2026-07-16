dal bahrein alla giordania ripresi gli attacchi incrociati usa iran

Nelle prime ore di giovedì, sono stati intercettati nel cielo di Amman, in Giordania, alcuni presunti proiettili iraniani. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito con droni installazioni militari statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrein. Non sono stati segnalati danni o vittime. L'evento si inserisce in una serie di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella regione.

Roma, 16 lug. (askanews) - Nelle prime ore di giovedì, presunti proiettili iraniani sono stati intercettati nei cieli notturni fino ad Amman, capitale della Giordania, mentre l'esercito iraniano ha annunciato di aver preso di mira con droni installazioni militari statunitensi nel Paese mediorientale, oltre che nei vicini Kuwait e Bahrein. Gli attacchi incrociati sono ripresi, dopo che mercoledì gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per limitarne la capacità di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz. La città portuale meridionale di Bushehr - sede dell'unica centrale nucleare iraniana - è stata nuovamente presa di mira da Washington mercoledì, così come l'area circostante Iranshahr, nel Sud-Est. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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