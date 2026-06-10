Iran-Usa attacchi incrociati Giordania abbatte 5 missili

Da tv2000.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giordania ha abbattuto cinque missili provenienti dall’Iran, mentre i Pasdaran e l’esercito americano si sono scontrati in nuovi attacchi nel Medio Oriente. Nessuna informazione su vittime o danni. La tensione tra Iran e Stati Uniti continua a crescere nella regione.

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Medio Oriente, in Iran nuovi attacchi dei Pasdaran e dell’esercito americano. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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