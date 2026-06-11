Dal 2 agosto scattano le nuove regole sull’AI | cosa cambia per chi condivide foto e testi fatti con l’intelligenza artificiale

Notizia in breve

Dal 2 agosto entrano in vigore nuove regole sull’uso dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione a chi condivide contenuti generati da AI come foto e testi. Il governo italiano ha approvato un pacchetto di norme per regolamentare questa tecnologia, in attesa dell’entrata in vigore dell’AI Act europeo, prevista a breve. Le nuove disposizioni stabiliscono obblighi di trasparenza e responsabilità per gli utenti e i fornitori di strumenti di intelligenza artificiale.