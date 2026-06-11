Dal 2 agosto scattano le nuove regole sull’AI | cosa cambia per chi condivide foto e testi fatti con l’intelligenza artificiale

Da open.online 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2 agosto entrano in vigore nuove regole sull’uso dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione a chi condivide contenuti generati da AI come foto e testi. Il governo italiano ha approvato un pacchetto di norme per regolamentare questa tecnologia, in attesa dell’entrata in vigore dell’AI Act europeo, prevista a breve. Le nuove disposizioni stabiliscono obblighi di trasparenza e responsabilità per gli utenti e i fornitori di strumenti di intelligenza artificiale.

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Mentre il governo italiano vara il suo pacchetto di norme per regolare l’ intelligenza artificiale, si avvicina una delle scadenze dell’ AI Act europeo. A partire dal 2 agosto 2026, entrano in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dal provvedimento Ue per chi produce o condivide contenuti generati o modificati con sistemi di AI. Non ci sarà alcuna stretta su ciò che si potrà o non si potrà fare con software come ChatGPT o Gemini. La novità, semmai, è che l’uso dell’intelligenza artificiale non potrà più essere invisibile. La proposta di Meloni per intervenire contro i deepfake. Il tema è tornato d’attualità anche dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni all’assemblea di Confcommercio. 🔗 Leggi su Open.online

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