Daisy Osakue ha raccontato di aver passato notti a piangere a causa degli attacchi degli haters sui social media. Nonostante le difficoltà, mantiene un atteggiamento positivo e continua a dedicarsi all’atletica, specializzata nel lancio del disco. È considerata una delle atlete più influenti nel panorama italiano e si distingue per la sua energia e il suo sorriso, che porta anche nei momenti complicati. La sua vita pubblica è caratterizzata sia dal successo sportivo sia dalle sfide personali legate alla presenza online.

Una vita in pista. Con il sorriso ben stampato sul viso, sia nei momenti di gioia infinita, sia in quelli più difficili da gestire. L’Italia è da ormai anni innamorata pazza dell’energia contagiosa di Daisy Osakue, specialista del lancio del disco nonché uno dei profili più influenti dell’atletica italiana. L’azzurra è stata ospite recentemente a Focus, rubrica a cura di Alice Liverani in onda sul canale YouTube di OA Sport, per parlare non solo della sua carriera, ma anche del suo approccio dentro e fuori la pista, fornendo spunti oltremodo interessanti. “ Mi sento un esempio positivo? La cosa mi emoziona molto – ha detto Osakue – Mi sento più una sorella maggiore per i miei fratelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daisy Osakue: “Ho passato le notti a piangere per colpa degli haters. Ho un sogno nascosto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elena D'Elia: «Ad Amici ho imparato a piangere e mettere da parte l'orgoglio. Quando ho contratto la malaria ho capito che dovevo afferrare la vita per i capelli e rimettermi in gioco»

Victoria Beckham: «Ho passato anni a non piacermi. Invecchiare mi ha insegnato a smettere di cercare l'approvazione degli altri. Ho 52 anni e non voglio fingere il contrario»Victoria Beckham ha dichiarato di aver trascorso anni insicura riguardo al proprio aspetto, ma con l'invecchiamento ha imparato a non cercare più...

Si parla di: Daisy Osakue: Ho passato le notti a piangere per colpa degli haters. Ho un sogno nascosto; Giovanni Frattini: Ci provo per il record italiano. Stanno arrivando diversi giovani nel giavellotto.

Daisy Osakue: Ho passato le notti a piangere per colpa degli haters. Ho un sogno nascostoUna vita in pista. Con il sorriso ben stampato sul viso, sia nei momenti di gioia infinita, sia in quelli più difficili da gestire. L'Italia è da ormai ... oasport.it