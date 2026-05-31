Victoria Beckham ha dichiarato di aver trascorso anni insicura riguardo al proprio aspetto, ma con l'invecchiamento ha imparato a non cercare più l'approvazione degli altri. A 52 anni, afferma di non voler nascondere la propria età e di aver raggiunto una maggiore serenità.

Eppure è rinfrescante quando chi ne parla aggiunge una ventata di senso critico e sincerità al racconto, come ha fatto Victoria Beckham, 52 anni, nella sua più recente intervista a The Sunday Times Style. Nella chiacchierata video, la stilista ha riconosciuto le difficoltà affrontate nel percorso di accettazione di sé, confidato di non credere nei rimedi anti-age miracolosi e raccontato ciò che fa oggi per sentirsi bene con il proprio corpo. «Ho passato gran parte della mia vita sentendomi inadeguata e non apprezzando il mio aspetto», ha spiegato l'ex Posh Spice, svelando di trovare un aspetto liberatorio nell'età che avanza: «Credo che il bello di invecchiare sia che ora accetto il mio aspetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham: «Ho passato anni a non piacermi. Invecchiare mi ha insegnato a smettere di cercare l'approvazione degli altri. Ho 52 anni e non voglio fingere il contrario»

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Victoria Beckham's Inappropriate Outfit At Brooklyn's Wedding Caused A Stir

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Temi più discussi: Victoria Beckham: Ho passato anni a non piacermi. Invecchiare mi ha insegnato a smettere di cercare l'approvazione degli altri. Ho 52 anni e non voglio fingere il contrario; Victoria Beckham si racconta: Con l'età ho imparato ad accettarmi; Victoria Beckham: Oggi riesco finalmente ad accettare il modo in cui sono fatta e il mio aspetto. Per gran parte della mia vita mi sono sentita non abbastanza; Elegante e beccato! David Beckham riceve un bacio affettuoso da Victoria mentre l’esperta di linguaggio del corpo rivela come usa segnali di flirt per mostrare al mondo che è ancora il suo uomo durante un viaggio romantico.

Opinione impopolare: non mi interessava di Victoria reddit

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