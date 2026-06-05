La piccola Elena D'Elia voleva essere vista? «Ero un po' esuberante, lo dico onestamente. Quando ero piccola mi piaceva tanto primeggiare: ero competitiva. Ora mi sono messa da parte e ho imparato a prendermi i miei momenti». Ad Amici la competizione l'ha sentita? «Solo con me stessa. Gli altri ragazzi sono stati il mio supporto: abbiamo dato vita a una famiglia che mi ha tirata su e mi ha accolta perché nella mia testa era proprio inesistente il pensiero di competere con loro. Avevo solo la voglia di volermi superare a ogni esibizione e a ogni performance, quello sì». Ha spesso detto di non essere capita dagli altri: che cos'era, però, che non capivano di lei? «Non ne ho idea: me lo chiedevo proprio per questo, anche se non so ancora da chi stessi cercando una risposta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena D'Elia: «Ad Amici ho imparato a piangere e mettere da parte l'orgoglio. Quando ho contratto la malaria ho capito che dovevo afferrare la vita per i capelli e rimettermi in gioco»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FINALE di Amici IMBARAZZANTE: la vittoria più RUBATA di sempre.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maria Pia Calzone: «Con In Utero raccontiamo la fecondazione assistita senza pregiudizi. Dopo Gomorra ho capito la responsabilità che abbiamo come attori, e da madre ho imparato che amare un figlio significa lasciarlo libero»

Lorella Cuccarini: «Quando ho perso un bambino è stato un dolore immenso. È lì che ho capito che, anche quando pensi di avere tutto, non hai niente»Lorella Cuccarini ha condiviso pubblicamente il dolore provato dopo aver perso un bambino, descrivendo quell’esperienza come un dolore immenso.

Temi più discussi: Elena D’Elia si racconta dopo Amici: Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole; Amici 25, i cantanti snobbati dalle radio nazionali (tranne uno): chi si salva tra Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D’Elia; Elena D’Elia, dopo Amici in arrivo il nuovo singolo Non è mica fantasia; Chi è Elena D'Elia, la ventenne fiorentina finalista di Amici: la gavetta Londra e ora il primo Ep. Canto la debolezza dei forti.

Ad Amici ho stretto fortissimo la mano a Maria De Filippi perché non ci credevo. Le accuse di omofobia a Riccardo Stimolo? Si è scusato, è buonissimo. C’è la guerra, ma siamo speranzosi: parla Elena D’Elia @FQMagazineit ilfattoquotidiano.it/2026/06/04/ad x.com

Ad Amici ho stretto fortissimo la mano a Maria De Filippi perché non ci credevo. Le accuse di omofobia a Riccardo Stimolo? Si è scusato, è buonissimo. C’è la guerra ...Elena D'Elia racconta la vita dopo Amici 25, difende Riccardo Stimolo e presenta il suo nuovo EP Non è mica fantasia ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Elena D’Elia: età, fidanzato, genitori e progetti dopo Amici 25 | Fremo dalla voglia di continuareElena D'Elia racconta quali sono i suoi progetti dopo Amici 25: ecco chi è la cantante che ha sorpreso tutti nel talent ... ilsussidiario.net