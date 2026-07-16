Dai grandi cult alle storie poco conosciute | 7 film che reinventano il cyberpunk e c’è un film italiano
Un film italiano rientra tra le sette pellicole che rinnovano il genere cyberpunk, spaziando dai grandi classici alle opere meno note. Il cyberpunk viene descritto come una visione del mondo in rapido deterioramento, più che un semplice genere cinematografico. La selezione include film che esplorano questa estetica e questa atmosfera, offrendo interpretazioni diverse di un futuro distopico e tecnologicamente avanzato. La lista mostra come il tema sia stato affrontato attraverso vari approcci e nazionalità.
Più che un genere è un modo di percepire la realtà. Il Cyberpunk è un concetto, una visione viva su di un mondo in disfacimento. Prerogative richieste: un futuro distopico in cui qualcosa è andato davvero storto, un governo o una dittatura, o un sistema superiore di controllo il quale non dà adito a nessuna libertà di pensiero o di presa di posizione e una decadenza latente del tutto. Esattamente come se si gettasse del solvente su una tela dipinta. Il percepire che tutto vada in rovina, la società stessa, le relazioni, gli interessi, i valori fondanti dell’essere umano. Dominano il valore e l’entità del cyberspazio. E la rete? Un vasto mondo virtuale generato da codici, infrastrutture digitali, dimensioni visive e olografiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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