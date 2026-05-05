A maggio 2026 si apre una stagione ricca di nuove uscite nel mondo della letteratura, con titoli che spaziano dai ritratti intensi alle narrazioni familiari, dai thriller pieni di tensione alle distopie più inquietanti. Tra grandi autori e voci emergenti, le pubblicazioni attraversano vari generi, Paesi e immaginari, offrendo una vasta gamma di letture per diversi gusti e interessi.

I libri belli da leggere a maggio 2026? Comincia una stagione ricchissima di nuove uscite che attraversano generi, Paesi e immaginari molto diversi tra loro. Dalle biografie intime ai thriller politici, dai romanzi familiari alle distopie più inquietanti, il panorama editoriale si conferma variegato. Francesco Piccolo racconta gli ultimi anni di Totò, restituendo un ritratto umano e malinconico del grande attore italiano. Emmanuel Carrère torna invece sulla propria storia personale, tra infanzia, identità e memorie familiari. Sul fronte del noir e del giallo, Elizabeth Day, Petros Markaris e Simon Mason costruiscono trame in cui potere, segreti e ingiustizie sociali si intrecciano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dai ritratti intensi alle storie familiari, dai thriller pieni di tensione alle distopie più inquietanti. Tra grandi autori e voci sorprendenti, ecco i libri da non perdere

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