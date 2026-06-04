C on Nevergreen (Perfette Sconosciute), in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3 e su RaiPlay, Francesco De Gregori si racconta attraverso le sue canzoni meno famose. Il docufilm, diretto da Stefano Pistolini e presentato nella sezione Fuori Concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, è la cronaca di un mese di concerti nel 2024 al teatro Out Off di Milano dove il cantautore ha proposto per 20 serate una scaletta alternata di 70 canzoni mai diventate, appunto, degli evegreen. Zalone-De Gregori, show esilarante alle Terme di Caracalla tra canzoni e battute X Leggi anche › Francesco De Gregori, il 4 giugno arriva in TV il docufilm “Nevergreen” Nevergreen Francesco De Gregori, il doc su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con "Nevergreen" il cantautore romano regala ai suoi fan un suo repertorio di storie e canzoni poco conosciute

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Dietro alcuni dei personaggi più iconici dello schermo si nascondono storie vere poco conosciute. Vicende reali che hanno ispirato storie indimenticabiliMolti personaggi noti del cinema sono ispirati a persone reali e a storie poco conosciute.

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