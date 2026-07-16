Dai capannoni ai condomini Al posto del deposito Motta e sull’ex palestra Mamete
In città, i capannoni di via Motta e l’ex palestra Mamete saranno demoliti per far spazio a nuovi condomini. L’intervento prevede la sostituzione di vecchi depositi industriali con edifici residenziali. I lavori sono pronti a partire, con il progetto approvato dalle autorità locali. Non sono stati comunicati tempi di realizzazione né dettagli sui costruttori coinvolti. La trasformazione riguarda aree che fino a poco tempo fa erano destinate a uso industriale.
Cambiamenti in arrivo in città, con la sostituzione di vecchi capannoni con nuovi palazzi residenziali. Un intervento è pronto a partire a San Fruttuoso, dove è stato approvato definitivamente il piano di via Tazzoli per costruire un condominio sull’area del vecchio deposito della Motta inutilizzato da anni, mentre una seconda operazione riguarderà il capannone dell’ex palestra Mamete di via Aspromonte 8, per cui l’amministrazione comunale ha adottato un piano per sostituirlo con un nuovo palazzo. In via Tazzoli il progetto interessa un’area di 10.231 metri quadrati che arriva fino a via Montanari, occupata dal complesso produttivo abbandonato da tempo che sarà completamente demolito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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