Dai capannoni ai condomini Al posto del deposito Motta e sull’ex palestra Mamete

Notizia in breve

In città, i capannoni di via Motta e l’ex palestra Mamete saranno demoliti per far spazio a nuovi condomini. L’intervento prevede la sostituzione di vecchi depositi industriali con edifici residenziali. I lavori sono pronti a partire, con il progetto approvato dalle autorità locali. Non sono stati comunicati tempi di realizzazione né dettagli sui costruttori coinvolti. La trasformazione riguarda aree che fino a poco tempo fa erano destinate a uso industriale.