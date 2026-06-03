Calciomercato Juventus in contropiede sull' Inter | Palestra! Chi al posto di Vlahovic? Non solo Kolo Muani dalla Premier spuntano due centravanti Rumor

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, con l’obiettivo di sostituire Vlahovic. Tra i nomi circolati ci sono Kolo Muani e due centravanti provenienti dalla Premier League, anche se ancora non sono stati confermati i nomi specifici. Nel frattempo, l’Inter sembra aver preso un vantaggio nella corsa all’attaccante, mentre la Juventus segue con alcune trattative in corso, tra cui alcuni profili dal mercato internazionale. Sono inoltre in discussione altre operazioni riguardanti centrocampisti e portieri.

Calciomercato, Juventus su Palestra, Inter avanti Inter in vantaggio. Non sul campo, ma nella partita del calciomercato che mette in palio il cartellino di Marco Palestra: i nerazzurri da settimane stanno lavorando al 21enne esterno destro dell'Atalanta - reduce da una grande stagione a Cagliari con tanto di debutto in nazionale - consci di perdere Denzel Dumfries (il 30enne olandese verso il Real Madrid di Mourinho, costo: 20 milioni di clausola attivabile dal primo luglio). La quadra con l'Atalanta però non è stata trovata e il ricordo della trattativa Lookman di un anno fa suggerisce cautela, anche se i 40 milioni + 5 di bonus (più il giovane Matteo Cocchi) pronti a essere messi sul piatto non sono lontani da una valutazione attorno a quota 50 della Dea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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