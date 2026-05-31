Un incendio si è sviluppato tra i capannoni abbandonati dell’ex MCM ad Angri, con fiamme visibili tra le strutture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, così come la responsabilità della sicurezza nell’area industriale dismessa. Nessuna persona risulta ferita. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

? Punti chiave Come sono scoppiate le fiamme tra i capannoni abbandonati?. Chi è responsabile della sicurezza dell'ex area industriale?. Quali rischi concreti corrono i residenti del quartiere?. Perché il rogo ha colpito proprio quell'area dismessa?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 31 maggio 2026 presso lo stabilimento dismesso di Angri.. Nessun ferito segnalato dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento.. Indagini tecniche in corso per ricostruire la dinamica del rogo nell'area MCM.. Preoccupazione residenti per il degrado delle strutture industriali nel quartiere di Angri.. Incendio nell’area dell’ex MCM ad Angri: fiamme e interventi dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angri, rogo nell’ex MCM: fiamme tra i capannoni, soccorsi sul posto

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