Dae lancia la mousse che promette capelli da blowout perfetto per 5 giorni e no non è quella croccante degli anni ’90

Da metropolitanmagazine.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dae ha presentato una nuova mousse che promette capelli con effetto blowout duraturo fino a cinque giorni. La formula mira a evitare la sensazione di rigidità e appiccicosità tipica delle mousse degli anni ’90. La proposta si rivolge a chi cerca un prodotto che garantisca volume e tenuta senza compromettere la naturalezza dei capelli. La novità si distingue per la sua promessa di durata e per la texture più leggera rispetto alle versioni storiche.

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Se sentendo la parola mousse pensate ancora ai capelli rigidi, appiccicosi e pieni di lacca delle foto di vostra madre negli anni ’90, è il momento di aggiornare il mentale. Dae ha appena presentato Dreamriser Volumizing Mousse, una nuova mousse volumizzante che promette tutto quello che la Gen Z cerca da un prodotto styling: volume morbido, zero effetto cartone, capelli idratati e una piega che dura davvero. La mousse è tornata, ma completamente reinventata (tutto grazie a Dae). Negli ultimi anni il mondo haircare ha riscoperto tanti prodotti che sembravano appartenere al passato. Ora è il turno della mousse, ma in una versione completamente nuova. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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