Negli anni '90 e 2000, nei beautycase si trovavano gloss in tubo ultra lucidi con applicatore a scomparsa, correttori molto chiari, fondotinta in mousse e bagnodoccia con fragranze dolci come le caramelle. Questi prodotti, oggi, sono ancora ricordati con una certa nostalgia, e alcuni sono considerati iconici di quegli anni. Le confezioni e le formule di allora rappresentano un pezzo di storia del make-up e dei profumi di quegli anni.

G loss ultra lucidi con applicatore a tubo, correttori chiarissimi, fondotinta in mousse, profumi e bagnoschiumi che sapevano di caramelle: ci sono prodotti beauty che non abbiamo mai davvero dimenticato. Oggetti cult di un’adolescenza, o di una gioventù, che sapeva di colori, di texture appealing, di profumi di gioco e di primi – indimenticati – momenti di seduzione. In perfetto stile “Millennial nostalgia”. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › Retinolo e vitamina C: amici o nemici in skincare? La risposte definitive I prodotti beauty che tutte abbiamo avuto. C’è stato un tempo, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, in cui i beauty case delle adolescenti si assomigliavano un po’ tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gloss in tubo, fondotinta mousse, bagnodoccia golosissimi: cosa c'era nei beautycase anni '90 e 2000, che oggi ispra un po' di sana "beauty nostalgia"

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