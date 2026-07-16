Prende il via oggi il percorso di avvicinamento alla 24ª edizione della ‘ Da Sponda a Sponda ’, la tradizionale manifestazione podistica organizzata dal Gruppo Podistico Le Aquile Mattiniere, in programma lunedì 7 settembre con partenza alle 20 da piazza delle Carceri. Nell’ambito dei Giovedì di Luglio, oggi è previsto un doppio appuntamento. Alle 19.30 prenderà il via una camminata per le vie del centro storico, mentre dalle 21 sarà possibile iscriversi alla manifestazione benefica che quest’anno ricorderà Roberto Giacomelli, Fiorenzo Gei e Federico Mazzoni. La corsa, valida anche per il Trofeo delle Tre Province, proporrà due percorsi di 5 e 10 chilometri, aperti sia ai podisti che agli appassionati di cammino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Da Sponda a Sponda’ conto alla rovescia

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