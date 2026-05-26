europa e lotta alla burocrazia meloni gioca di sponda con le imprese

Dopo la fine del discorso di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, durante l’Assemblea degli industriali, la premier si è alzata dal suo posto, salita sul palco e ha iniziato a parlare. Era presente anche il presidente della Repubblica. La scena si è svolta subito dopo la conclusione del discorso di Orsini, senza altri interventi ufficiali tra i due momenti.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, aveva terminato da pochissimi minuti la sua relazione in occasione dell’Assemblea degli industriali, quando Giorgia Meloni, in platea accanto a Sergio Mattarella, si è alzata, è salita sul palco e ha preso la parola. Preceduta solamente da un brevissimo videomessaggio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Un’intervento di una quarantina di minuti scanditi da applausi non sempre fragorosi, che ha avuto fin da subito le sembianze di un appello all’unità, una sorta di patto tra governo e imprese. E che è partito proprio da Mattarella. L’importanza di essere una squadra. “Voglio soprattutto rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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La relazione del Presidente Emanuele Orsini

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