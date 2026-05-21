Sponda dell’Arno riqualificata Un intervento da 60mila euro per favorire i cittadini e le api

Nella zona urbana lungo l’Arno è stata completata una riqualificazione con un investimento di 60 mila euro, volto a migliorare gli spazi verdi e favorire la presenza di api e altri insetti impollinatori. È stato realizzato un ‘corridoio ecologico’ che permette una maggiore connessione tra le aree naturali e le zone di città, creando un ambiente più favorevole alla biodiversità. L’intervento comprende la sistemazione di aree verdi, la piantumazione di specie autoctone e la creazione di percorsi accessibili ai cittadini.

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Empoli, 21 maggio 2026 – Un vero e proprio ’corridoio ecologico’ in zona urbana, dove la biodiversità possa svilupparsi. Questo l’esito della riqualificazione naturalistica della golena dell’Arno, ossia il tratto che va dall’argine al letto del fiume, che si estende per circa cinque ettari dal retro dell’ospedale San Giuseppe di Empoli ad oltre la Vela “Margherita Hack“ di Avane. Il progetto, realizzato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, il Comune di Empoli e con la consulenza scientifica dell’Università di Firenze, è stato mirato al recupero dall’incuria e dalle diverse proprietà private dell’area oggi proprietà del demanio regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sponda dell’Arno riqualificata. Un intervento da 60mila euro per favorire i cittadini e le api ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grosseto, inaugurata piazza della Palma riqualificata: intervento da 1,1 milioni di euroGROSSETO – È stata inaugurata ieri mattina (22 aprile) la nuova piazza della Palma, restituita alla città al termine di un importante intervento di... Pisa, cadavere trovato lungo la sponda dell'Arno a Santa CroceIl cadavere di un uomo, di età sui 50 anni, è stato recuperato sulla sponda del fiume a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, da una squadra... Sponda dell’Arno riqualificata. Un intervento da 60mila euro per favorire i cittadini e le apiOltre a valorizzare dal punto paesaggistico il tratto di golena del fiume che va dall’ospedale a La Vela di Avane questo progetto intende favorire l’alimentazione di tanti insetti impollinatori per sa ... lanazione.it A Empoli un nuovo volto per la sponda dell’Arno: fiori e biodiversità per salvare le apiPer la Giornata Mondiale della Api presentato il progetto di riqualificazione della sponda dell'Arno a Empoli. intoscana.it