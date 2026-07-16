Da Mary Anning a Gus il nuovo lusso di collezionare dinosauri | I milionari cercano oggetti unici e impossibili da replicare

Notizia in breve

I milionari stanno cercando oggetti unici e impossibili da replicare, come i fossili di dinosauri, che rappresentano una nuova tendenza nel collezionismo di lusso. Cassandra Hatton, Vice-Chairman di Sotheby’s e responsabile mondiale di Scienza e Storia Naturale, ha commentato questa evoluzione, sottolineando come l’interesse si indirizzi verso pezzi rari e di grande valore storico. Questa domanda crescente ha portato all’aumento delle aste di fossili di dinosauri, tra cui esemplari di grandi dimensioni e di particolare rarità.