Da Mary Anning a Gus il nuovo lusso di collezionare dinosauri | I milionari cercano oggetti unici e impossibili da replicare
I milionari stanno cercando oggetti unici e impossibili da replicare, come i fossili di dinosauri, che rappresentano una nuova tendenza nel collezionismo di lusso. Cassandra Hatton, Vice-Chairman di Sotheby’s e responsabile mondiale di Scienza e Storia Naturale, ha commentato questa evoluzione, sottolineando come l’interesse si indirizzi verso pezzi rari e di grande valore storico. Questa domanda crescente ha portato all’aumento delle aste di fossili di dinosauri, tra cui esemplari di grandi dimensioni e di particolare rarità.
Abbiamo intervistato Cassandra Hatton, Vice-Chairman di Sotheby’s e Worldwide Head of Science & Natural History, sulla nuova frontiera del collezionismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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