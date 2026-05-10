Le Grocery Bags sono shopper realizzate con il design delle borse di lusso, spesso presenti in scene di serie televisive come Euphoria. Questi oggetti combinano l’aspetto elegante di una borsa di alta gamma con la funzionalità di una shopper per la spesa. Sono realizzate con materiali e stili che richiamano le borse di marca, ma vengono utilizzate come contenitori per acquisti quotidiani.

Nate a Toronto e diventate presto virali, le Grocery Bags fanno ridere subito, poi iniziano a dire altro. Parlano di accesso, status, copyright, cultura pop, del rapporto un po’ tossico che abbiamo con il lusso e del fatto che, forse, la moda quando si prende troppo sul serio diventa molto meno interessante. E ora le abbiamo viste anche in Euphoria, durante il matrimonio di Cassie e Nate, in mezzo a look già abbastanza teatrali da far sembrare una shopper con una Birkin stampata quasi una scelta sobria. Ma la loro storia comincia prima: con una delusione d’amore e una borsa della spesa con Barack Obama vista in metropolitana. Lorena e Olowolafe ci raccontano come una battuta sul lusso sia diventata un piccolo fenomeno pop, e perché per loro «la comicità è couture».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dentro le Grocery Bags: le shopper che trasformano le borse di lusso in oggetti da supermercato (sì, quelle che abbiamo viste anche in Euphoria)

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