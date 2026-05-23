Narni nuovo punto vendita e spazio espositivo | Oggetti unici manufatti artigianali e souvenir Esperienza di valore

Notizia in breve

A Narni è stato inaugurato un nuovo punto vendita e spazio espositivo dedicato a oggetti artigianali, manufatti e souvenir. L’area è aperta al pubblico e mira a promuovere il lavoro e la creatività locali. All’interno, sono presenti pezzi unici e di valore, pensati per offrire un’esperienza di acquisto e visita significativa per la comunità. La struttura si propone di valorizzare le competenze artigianali del territorio.