Narni nuovo punto vendita e spazio espositivo | Oggetti unici manufatti artigianali e souvenir Esperienza di valore

Da ternitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Narni è stato inaugurato un nuovo punto vendita e spazio espositivo dedicato a oggetti artigianali, manufatti e souvenir. L’area è aperta al pubblico e mira a promuovere il lavoro e la creatività locali. All’interno, sono presenti pezzi unici e di valore, pensati per offrire un’esperienza di acquisto e visita significativa per la comunità. La struttura si propone di valorizzare le competenze artigianali del territorio.

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Uno spazio esposito aperto alla comunità, nato per valorizzare il lavoro, la creatività e le competenze. Nella mattinata di giovedì 21 maggio è stato inaugurato il nuovo Atelier del Centro Diurno ‘Il Faro’ alla presenza del sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, degli assessori Giovanni Rubini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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