Narni nuovo punto vendita e spazio espositivo | Oggetti unici manufatti artigianali e souvenir Esperienza di valore
A Narni è stato inaugurato un nuovo punto vendita e spazio espositivo dedicato a oggetti artigianali, manufatti e souvenir. L’area è aperta al pubblico e mira a promuovere il lavoro e la creatività locali. All’interno, sono presenti pezzi unici e di valore, pensati per offrire un’esperienza di acquisto e visita significativa per la comunità. La struttura si propone di valorizzare le competenze artigianali del territorio.
Uno spazio esposito aperto alla comunità, nato per valorizzare il lavoro, la creatività e le competenze. Nella mattinata di giovedì 21 maggio è stato inaugurato il nuovo Atelier del Centro Diurno ‘Il Faro’ alla presenza del sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, degli assessori Giovanni Rubini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Narni, nuovo spazio espositivo ‘Off Ur Art Museum’: “Luogo di ricerca e sperimentazione”L'artista David Pompili aggiunge un'altra preziosa "perla" alla sua collezione di performance ed opere d'arte create al mondo della "Pop Art"...
Circuit, un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte digitale a MestreApre le sue porte a Mestre un nuovo spazio di ricerca e incontro su nuovi media e arte digitale.