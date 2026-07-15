Le matricole alla Bocconi stanno ricevendo consigli insoliti, tra riferimenti a “On the Road” e “Animal House”. La scuola sta distribuendo suggerimenti che si discostano dal classico stereotipo di perfezione e carriera lineare, puntando anche su aspetti più pratici e meno convenzionali. Questi consigli vengono dati in incontri dedicati, con l’obiettivo di preparare gli studenti a un percorso universitario che includa anche momenti di leggerezza e autonomia.

Pensi alla Bocconi e ti immagini subito completi sartoriali, fogli Excel aperti a colazione, stage a Londra già programmati e un'implacabile e lineare corsa verso il successo. Per preparare le sue nuove matricole al fatidico primo giorno, il tempio italiano dell'economia ha invece deciso di sovvertire le regole, spiazzando le future e i futuri manager con la 24 ore (con dentro un pc all’avanguardia) che tra poco più di un paio di mesi varcheranno la sede milanese dell’università (o un portale virtuale dedicato) con una lista di raccomandazioni che ha l’obiettivo di togliere il detonatore all’ansia da prestazione (e da voto e crediti formativi): non è richiesto omologarsi, bisogna essere sé stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leggete “On the Road” e guardate “Animal house”: i consigli che non t’aspetti della Bocconi alle matricole

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