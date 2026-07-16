Oggi si disputano le partite più attese nei tornei ATP di Bastad, Gstaad e Umago, con la fase finale che si avvicina. Nei tre eventi, i match si fanno più decisivi mentre il tabellone si riduce. Tra gli incontri in programma, si affrontano giocatori di livello e di diversa esperienza, con scontri che potrebbero determinare l’eliminazione o l’accesso alle fasi successive. Le partite sono in corso o in programma nelle principali ore del giorno.

Sono queste le sfide più calde in programma oggi nei tornei Atp di Bastad, Gstaad e Umago: analisi, contesto e pronostici dei match di giornata. I tornei post-Wimbledon di Bastad, Gstaad e Umago si apprestano ad entrare nella fase decisiva e, con il tabellone che si restringe, ogni partita assume un peso specifico sempre maggiore. Tra conferme attese e possibili sorprese, il programma odierno propone una serie di incontri che potrebbero incidere in maniera significativa sul prosieguo dei rispettivi tornei. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A Bastad, Jesper de Jong affronta Sebastian Baez in una sfida che mette di fronte due giocatori perfettamente a loro agio sul rosso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Da Gstaad a Umago, che scontri sulla terra: i pronostici dei match più caldi di oggi

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