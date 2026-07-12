ATP Gstaad 2026 | Federico Cinà conquista la qualificazione sulla terra svizzera

Federico Cinà si è qualificato per il tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. Ha battuto nel turno decisivo il francese Calvin Hemery, testa di serie numero 8 e numero 291 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3. La partita si è svolta sulla terra battuta svizzera e ha concluso la fase di qualificazione del torneo.

Federico Cinà si è qualificato per il tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. Per lui un bell’obiettivo, ottenuto sconfiggendo nel turno decisivo, con il punteggio di 6-4 6-3, il francese Calvin Hemery, testa di serie numero 8 del tabellone cadetto e numero 291 del mondo allo stato attuale delle cose. Nel primo match, dall’andamento tutto sommato simile, Cinà si era imposto sul tedesco Patrick Zahraj per 7-5 6-3: in quel caso era bastato un break per set nelle fasi finali degli stessi. Nel caso in essere, invece, break nel proverbiale settimo game del parziale d’apertura e poi sul 2-2 nel secondo set. In questo caso ci aggiunge anche il servizio strappato a 30 nel nono e decisivo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Federico Cina vs Calvin Hemery LIVE SCORE TENNIS ATP SWISS OPEN 2026 | Qualifying

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