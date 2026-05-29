Le stelle del tennis mondiale sognano gli ottavi al Roland Garros: i favoriti dei match di sabato 30 maggio e l’analisi delle sfide più intriganti. Tra sfide maschili e faccia a faccia al femminile, il sabato del Roland Garros si preannuncia caldissimo. Una rincorsa serrata, se vogliamo, verso gli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe. Ad aprire le danze nel comparto Atp sarà l’intrigante braccio di ferro tra Felix Auger-Aliassime e Brandon Nakashima. Sulla carta, la terra battuta esalta il gioco dell’americano meglio di quanto non faccia con quello del canadese, ma la maggiore esperienza del top ten nei Major ci spinge a ipotizzare una sua vittoria, benché sofferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Ottavi cercasi al Roland Garros: i match più caldi di sabato 30 maggio

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