Stasera alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, uno degli show musicali più seguiti dell’estate. La conduttrice è Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia come co-conduttori. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Emma, Anna e i Pinguini Tattici Nucleari.

N uovo appuntamento, stasera 16 luglio alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, lo show musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tantissimi gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: dai Pinguini Tattici Nucleari a Anna fino a Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango. Chiara Tramontano, la sua voce per Giulia commuove San Siro durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari X Leggi anche › Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: «Per favore, non piangere» Tim Battiti Live 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 16 luglio a Trani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Emma a Anna fino ai Pinguini Tattici Nucleari

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