Da Emma a Anna fino ai Pinguini Tattici Nucleari

Da iodonna.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, uno degli show musicali più seguiti dell’estate. La conduttrice è Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia come co-conduttori. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Emma, Anna e i Pinguini Tattici Nucleari.

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N uovo appuntamento, stasera 16 luglio alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, lo show musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tantissimi gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani:  dai Pinguini Tattici Nucleari  a Anna fino a Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango. Chiara Tramontano, la sua voce per Giulia commuove San Siro durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari X Leggi anche › Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: «Per favore, non piangere» Tim Battiti Live 2026 in tv: scaletta cantanti puntata 16 luglio a Trani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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