Concertone del 1° Maggio 2026 da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari | tutti gli artisti sul palco

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si terrà in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. La manifestazione vedrà la partecipazione di vari artisti, tra cui Geolier e i Pinguini Tattici Nucleari. L’evento è previsto per il primo maggio e coinvolgerà numerosi musicisti italiani sul palco. La piazza sarà animata da performance musicali e coinvolgimenti del pubblico, confermando la tradizione annuale di questa celebrazione.

Roma, 28 aprile 2026 – Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a trasformare ancora una volta piazza San Giovanni in Laterano nel cuore della musica italiana. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° maggio, dalle ore 15, con ingresso gratuito e diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay, RaiNews.it e Rai Italia. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, sarà condotto da Pierpaolo Spollon e Arisa, affiancati da BigMama. Il cast riunisce nomi storici, protagonisti del pop contemporaneo, rapper, cantautori e nuove voci della scena italiana. Tra gli artisti più attesi ci sono Geolier, Madame, Emma, Irama, Rkomi, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Levante, Frah Quintale, Ermal Meta, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Chiello e i Pinguini Tattici Nucleari, annunciati tra gli ultimi nomi della line-up.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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