Scaletta Concertone Roma | grande attesa per Ditonellapiaga Emma Pinguini Tattici Nucleari e Geolier

Il Concerto del Primo Maggio a Roma sta per iniziare con l'apertura alle 15.15 di Paolo Belli, che si esibirà prima di altri artisti come Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari e Geolier. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai3 e condotta da Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama. L'evento si svolge nella capitale e coinvolge diversi musicisti e interpreti italiani.

Sarà Paolo Belli ad aprire alle 15.15 il Concerto del Primo Maggio di Roma, in diretta su Rai3 con la conduzione di Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama. La maratona andrà avanti fino alle 19, per poi lasciare spazio al tg. Dunque ripartirà alle 20, con gli artisti più attesi: da Fulminacci a Riccardo Cocciante, passando per Serena Brancale. E poi, in ordine, Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Geolier. La chiusura, intorno a mezzanotte e un quarto, è affidata all'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Ecco l'ordine di uscita, dopo l'apertura in piazza, prima dell'inizio della diretta, affidata a...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scaletta Concertone Roma: grande attesa per Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari e Geolier Notizie correlate Leggi anche: Scaletta Concertone Roma: apre Paolo Belli, in prima serata Ditonellapiaga, Emma, Pinguini, Geolier Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci sarà Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, scaletta stellare. Ecco gli artisti sul palco; Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; Concerto del Primo Maggio a Roma, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; Madame, Geolier, Pinguini Tattici Nucleari e non solo: chi canta al concerto del Primo Maggio a Roma. Concerto del Primo Maggio: scaletta, cantanti e ultime news da Roma e Taranto. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Concerto del Primo Maggio: scaletta, cantanti e ultime news da Roma e Taranto. DIRETTA ... tg24.sky.it Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci saràDa Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. ilfattoquotidiano.it A Roma in corso il Concertone del Primo Maggio:da Geolier a Emma,scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa Promosso da CGIL,CISL e UIL: tanti big e nuove proposte per un’edizione dedicata al lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale. x.com #Attualità #ultimora Primo Maggio a Roma, Concertone a piazza San Giovanni: chi canta e quando, la scaletta: #ILMONITO (Adnkronos) – Il cuore pulsante della musica italiana batte oggi in Piazza San Giovanni a Roma, per l’immancabile Concerto del L'artic - facebook.com facebook