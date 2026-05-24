Dall’Iliade al tennis | lo sport come racconto del nostro tempo

Un atleta è stato arrestato dopo aver aggredito un avversario durante una partita. L’incidente è avvenuto nel corso di una competizione regionale, quando il giocatore ha colpito l’avversario con una racchetta. La polizia è intervenuta sul posto e ha portato il sospetto in caserma. La partita è stata interrotta e poi sospesa. Non ci sono altri dettagli disponibili al momento.

Dall’antica Grecia ai campi contemporanei, le competizioni sportive continuano a parlare di conflitto, identità, solitudine e desiderio di superare i propri limiti Ci sono momenti in cui lo sport smette di essere soltanto competizione e diventa uno specchio del nostro tempo. È quello che si è visto anche al recente Salone del Libro di Torino 2026: migliaia di persone, incontri affollati, e una presenza sempre più forte dei libri sportivi. Non più un genere “minore”, ma uno spazio centrale della narrazione contemporanea. La domanda, allora, è semplice: perché abbiamo così bisogno di raccontare lo sport? Forse perché lo sport, da sempre, parla degli esseri umani. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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