Lunedì è partito un corso gratuito per Operatore Socio Sanitario, rivolto a undici partecipanti che hanno deciso di tornare tra i banchi. Il percorso, inserito nel progetto “Una Comunità per il Lavoro 2”, è promosso dalla Fondazione Comunitaria di Lodi con il supporto di Fondazione Cariplo e altre realtà locali. I corsisti completano così un percorso di formazione che potrebbe favorire nuove opportunità di impiego e crescita personale.

Undici allievi tornano sui banchi per completare un percorso che può aprire nuove opportunità di lavoro e di vita. È iniziato lunedì il corso per Operatore Socio Sanitario inserito nel progetto “Una Comunità per il Lavoro 2”, promosso dalla Fondazione Comunitaria di Lodi con il sostegno di Fondazione Cariplo e di una rete di realtà del territorio. I partecipanti avevano già ottenuto a metà giugno la qualifica di Asa, Ausiliario Socio Assistenziale, e ora hanno iniziato la fase successiva della formazione, che dovrebbe portarli entro novembre al conseguimento dell’attestato Oss. "Si sono ripresentati in classe tutti gli alunni che avevano concluso il primo percorso e siamo davvero soddisfatti", spiega la coordinatrice Greta Borsani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Asa a Oss. Il corso gratuito ha preso il via

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Faenza: iscrizioni aperte per il corso gratuito di OSSA Faenza sono aperte le iscrizioni per un corso gratuito per Operatori Socio Sanitari.

Corso per diventare Asa: qualche allievo ha già offerteÈ terminato il primo tirocinio della seconda edizione del progetto “Una Comunità per il lavoro”.

Temi più discussi: Da Asa a Oss. Il corso gratuito ha preso il via; Formazione socio-sanitaria, assessore Tironi: in Lombardia oltre 1.400 nuovi Oss e Asa con i corsi finanziati da Regione; Lombardia: dalla Regione formazione per oltre 1.400 nuovi operatori sanitari -2-; Regione Lombardia investe su Asa e Oss: Varese è tra i territori con più partecipanti.

Milano concentra il maggior numero di iscritti ai percorsi regionali che formeranno 1.400 nuovi operatori socio-sanitari e ausiliari socio–assistenziali ? #Milano #OSS #ASA #11luglio x.com

Da Asa a Oss. Il corso gratuito ha preso il viaUndici allievi tornano sui banchi per completare un percorso che può aprire nuove opportunità di lavoro e di vita. ilgiorno.it

Corsi ASA, OSS, ASO, riqualifica ASA in OSS e Assistente FamiliareI corsi proposti da Azienda Bergamasca Formazione sono la scelta ideale per coloro che vogliono qualificarsi (o riqualificarsi) nelle professioni sanitarie, nello specifico Ausiliario Socio ... bergamonews.it