Faenza | iscrizioni aperte per il corso gratuito di OSS

A Faenza sono aperte le iscrizioni per un corso gratuito per Operatori Socio Sanitari. Il percorso non prevede costi di iscrizione e si rivolge a residenti in Emilia-Romagna. Chi desidera partecipare può presentare la domanda secondo le modalità indicate dagli organizzatori. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti, con possibilità di consultare i dettagli sul sito ufficiale.

? Cosa scoprirai Come si accede al corso gratuito senza costi di iscrizione?. Chi può candidarsi tra i residenti in Emilia Romagna?. Cosa prevede il programma di 1.000 ore tra teoria e stage?. Come garantisce questo percorso l'inserimento lavorativo immediato a Faenza?.? In Breve Scadenza iscrizioni fissata al 3 maggio 2026 tramite email a [email protected]. Corso di 1000 ore con 550 ore teoriche e 450 ore di stage. Lezione in aula a Faenza dal 25 maggio 2026 con frequenza minima 90%. Massimo 25 posti disponibili selezionati tramite colloqui individuali e di gruppo.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza: iscrizioni aperte per il corso gratuito di OSS Notizie correlate Enaip Arona, selezioni corso Oss: iscrizioni aperte fino al 23 marzoSono state riaperte le iscrizioni alle prove di selezione per il corso di Operatore socio-sanitario (Oss) organizzato da Enaip Arona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Progetto A: da Faenza a Dakar per le donne del Senegal con Cornacchia, Santandrea e Donati; Infermieristica, nel polo di Faenza altri ventisei nuovi laureati; MEI Newsletter n.971 del 23 aprile 2026 // Vinci i biglietti per: C'mon Tigre al Teatro Bonci di Cesena il 9 maggio e per Malavia al Cinema Sarti di Faenza con il MEI il 23 aprile incontro con PeppOh! // Il Mei ad Eufonica, il Contest il Mio Cantico Libero, tanti cont; Faenza: corso gratuito per lavorare come Operatore Socio Sanitario. Made in Italy 2025, iscrizioni aperte per la mostra-mercato della ceramicaIl primo fine settimana di settembre torna ‘Made in Italy’, la mostra-mercato che porta nelle piazze di Faenza la migliore produzione ceramica italiana. La manifestazione torna a confermarsi un ... ilrestodelcarlino.it Contest per giovani talentiÈ in arrivo la 44esima edizione di Faenza Rock, il contest musicale nato da un’idea di Giordano Sangiorgi, con il cantante Danilo Pittola e lo scrittore Fabio Mongardi. Ma soprattutto, sono aperte le ... ilrestodelcarlino.it SEI DI FAENZA SE... - facebook.com facebook