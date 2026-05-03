È terminato il primo tirocinio della seconda edizione del progetto “Una Comunità per il lavoro”. Alcuni partecipanti hanno già ricevuto offerte di lavoro, mentre altri stanno ancora completando il percorso di formazione per diventare Assistente Socio-Assistenziale (Asa). Il progetto coinvolge diverse persone che stanno seguendo il corso con l’obiettivo di accedere al mercato del lavoro nel settore sociale.

Il primo tirocinio della seconda edizione del progetto “Una Comunità per il lavoro” è appena finito e qualcuno ha già trovato un impiego. L’iniziativa è promossa col sostegno di Fondazione Cariplo e vede protagonista la rete dei CFP del Lodigiano e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), l’Asst e alcune Rsa e Rsd del territorio. Il 21 aprile sono rientrati in aula i 17 allievi (nella foto) che stanno seguendo il corso Asa (ausiliari socio assistenziali) nel Cfp Canossa di Lodi. Grazie al progetto, frequentano il corso al prezzo di mille euro anziché 1500. Hanno appena concluso il tirocinio di 350 ore (di cui 270 in residenze sanitarie assistite per anziani o per disabili e 80 in centri diurni).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corso per diventare Asa: qualche allievo ha già offerte

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