A partire da agosto, sarà disponibile un aiuto straordinario per ridurre le bollette domestiche. Non sarà necessario presentare domanda, ma le compagnie di energia elettrica decideranno se applicare l'intervento. La misura mira a sostenere le famiglie che affrontano costi energetici elevati, senza coinvolgere procedure burocratiche da parte dei consumatori. La decisione di attivare l’assistenza spetta alle aziende fornitrici di energia, che valuteranno quali clienti beneficiare dell’intervento.

T ra il costo della spesa che non accenna a diminuire e le scadenze che non si interrompono certo per via dell’estate, una notizia rassicurante c’è: è in arrivo, infatti, un aiuto concreto per alleggerire il carico delle utenze domestiche, pensato per chi spesso rimane escluso dalle tutele destinate alle fasce più deboli. Si tratta del bonus bollette, un contributo straordinario che andrà a ridurre le fatture dell’elettricità. Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival X Leggi anche › Il trucco delle confezioni più leggere (e stessa spesa): dal 15 luglio nuove regole sui prodotti Bonus bollette, i beneficiari. Il nuovo sconto è destinato ai nuclei familiari con un Isee compreso tra i 9. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da agosto in arrivo l'aiuto straordinario per alleggerire le fatture domestiche delle famiglie. Non serve presentare nessuna domanda, ma l'ultima parola spetta alle compagnie elettriche

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